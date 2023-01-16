جعجع: لا نستطيع انتخاب فرنجية رئيسا... وأوافق على عقد جلسة "لمجلس الوزراء"

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قال رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في حديثٍ تلفزيونيٍ أمس، لا نستطيع انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية ولا أي مرشح من محور الممانعة انطلاقا من قناعاتنا، ونحن نرفض سيطرة حزب الله على الشرعية اللبنانية وطريقة عمله ومحاولته إيصال رئيس مقرّب منه، وإذا استمر بذلك فسنعيد النظر بالعمل السياسي وسنطرح ما نريد، من غير المقبول أن يبقى مصير الشعب اللبناني معلقاً بمصالح إيران، ولن نترك الوضع على ما هو عليه اليوم»ـ وأبدى جعجع موافقته على عقد جلسات لمجلس الوزراء.