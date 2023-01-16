عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 كانون الثاني 2023

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الأخبار: تحذير: خطر الاستحمام!

جلسة الكهرباء: أزمة سياسية وتمويل بالقطّارة



سهيل عبّود يشق مجلس القضاء الأعلى وملف المرفأ يتفجّر



محكمة الحريري تقفل أبوابها و «تشحذ» المال: «أنا صار لازم ودّعكم»!





الديار: ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء الأربعاء ويستبقها باجتماع تشاوري

أسبوع مفصلي في مسار علاقة التيار الوطني الحرّ ــ حزب الله

أهالي ضحايا المرفأ أمام المحققين مُجدّداً... وتهديد بالتصعيد



نداء الوطن: جعجع: "بدنا نخلص من سلبطة حزب الله" وكل خياراتنا مطروحة

مصرفيون وقعوا في "شرّ إنكار" معرفة "فوري": حسابات وتحويلات وعمولات!

اللواء: أسبوع الجلسات: سيطرة على حرائق الانهيار أو الانفجار

جعجع: لن نقبل برئيس لحزب الله ولو بعد 100 سنة.. والراعي ينتقد «الأمن البوليسي» وتفلت القضاء

البناء: صندوق النقد يبتز مصر بحاجتها للعملات الصعبة بعد تحرير الجنيه… فيشترط بيع شركة قناة السويس/ عبد اللهيان يلتقي الأسد تمهيداً لزيارة رئيسي… والمقداد يربط لقاء الأسد أردوغان بمصير الاحتلال/ جلسة رئاسية الخميس… وحكومية الأربعاء… ونصرالله غداً… وجعجع يعترف بالتدخل السعودي/



النهار: "فتنة التوقيفات": الكنيسة تتقدم الرد الناري



الجمهورية: مجلس وزراء الأربعاء تتصدره الطاقة

زيارة عبد اللهيان الغامضة إلى يروت

l'orient le jour: William Noun, le (vrai) résistant