عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 كانون الثاني 2023

الأخبار: تحذير: خطر الاستحمام!
جلسة الكهرباء: أزمة سياسية وتمويل بالقطّارة
سهيل عبّود يشق مجلس القضاء الأعلى وملف المرفأ يتفجّر
محكمة الحريري تقفل أبوابها و «تشحذ» المال: «أنا صار لازم ودّعكم»!
الديار: ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء الأربعاء ويستبقها باجتماع تشاوري
أسبوع مفصلي في مسار علاقة التيار الوطني الحرّ ــ حزب الله
أهالي ضحايا المرفأ أمام المحققين مُجدّداً... وتهديد بالتصعيد
نداء الوطن: جعجع: "بدنا نخلص من سلبطة حزب الله" وكل خياراتنا مطروحة
مصرفيون وقعوا في "شرّ إنكار" معرفة "فوري": حسابات وتحويلات وعمولات!
اللواء: أسبوع الجلسات: سيطرة على حرائق الانهيار أو الانفجار
جعجع: لن نقبل برئيس لحزب الله ولو بعد 100 سنة.. والراعي ينتقد «الأمن البوليسي» وتفلت القضاء
البناء: صندوق النقد يبتز مصر بحاجتها للعملات الصعبة بعد تحرير الجنيه… فيشترط بيع شركة قناة السويس/ عبد اللهيان يلتقي الأسد تمهيداً لزيارة رئيسي… والمقداد يربط لقاء الأسد أردوغان بمصير الاحتلال/ جلسة رئاسية الخميس… وحكومية الأربعاء… ونصرالله غداً… وجعجع يعترف بالتدخل السعودي/
النهار: "فتنة التوقيفات": الكنيسة تتقدم الرد الناري
الجمهورية: مجلس وزراء الأربعاء تتصدره الطاقة
زيارة عبد اللهيان الغامضة إلى يروت
l'orient le jour: William Noun, le (vrai) résistant