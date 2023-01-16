أسرار الصحف ليوم الأثنين 16 كانون الثاني 2023

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البناء: خغايا وكواليس

كواليس

قال مصدر حقوقي تعليقاً على قضية وليم نون إنه بعد معركة ثنائي أمل وحزب الله لمعالجة ملف القاضي طارق بيطار وفشلهما بذلك لم يعد منطقياً الحديث عن قضاء يعمل لصالح المنظومة التي يتهم الثنائي بأنه يمثل محورها، وبالتالي فإن القضاء إما مستقل أو تابع لمنظومة ممسوكة من خصوم الثنائي.



خفايا

علّق قيادي في محور المقاومة على الأزمة الخانقة التي تعيشها مصر مالياً مع انهيار سعر الصرف قائلاً سواء كان الأمر نتيجة ضغوط سياسية خارجية أو تداعيات اقتصادية صرفة، فإنه يقول بأن الذهاب إلى كامب ديفيد وتوسّل المال الخليجي ووصفات صندوق النقد خيارات يدعوننا اليها، ولا تحل المشكلة.



نداء الوطن: خفايا

يقول وزير سابق في حكومة الرئيس تمام سلام إنّ توقيع جميع الوزراء على القرارات التي صدرت في فترة الشغور الرئاسي يومها، هو مخرجٌ ابتكره الأمين العام الراحل لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي.



اللواء: أسرار

لغز

تساءلت أوساط نيابية حول دور مسؤول روحي في بيروت في تعجيل صدور قرار الإفراج عن الناشط وليم نون وقطع الطريق على الخطاب الطائفي في الإعتصامات الجماهيرية أمام مقر جهاز أمن الدولة!