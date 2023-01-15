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غرد النائب اللواء جميل السيد قائلاً :" ال$=٤٨ ألفاً! لماذا؟ مصرف لبنان يُسلّم٣ شركات: -..Bob F..- CIT..-O مليارات الليرات يومياً ليشتروا له $ من السوق بسعر يحدده لهم! مؤخراً، أصبحت تلك الشركات تتحكّم بسعر ال$ وتُضارِب ضد بعضها، وبات معظم صرّافي البلد والطرقات يعملون للشركات ومصرف لبنان! بمعنى آخر، دود الخلّ منهُ وفِيه.



قالوا الليلة أن المجلس المركزي لمصرف لبنان سيتّخذ تدابير جديدة لضبط سعر الدولار، هكذا قالوا منذ ٢٠١٩ وبعد كل تدبير كان سعره يحلّق أكثر فأكثر! حتى اليوم لم يتجرأ مسؤول بالحكومة ومصرف لبنان على مصارحة الشعب بما يفعلون وإلى أين! هُم كالغريق، كلّما تخبَّطَ في الماء كلّما غرِق أكثر."