عقل كاشفاً :"سأنشر ما يضحد أكاذيب سلامة.."!

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غرد المحامي وديع عقل كاشفاً :"بنك عوده فرنسا يُكذب تلفيقات المجرم رياض سلامة التي بثها عبر وسائل إعلام مفادها أن ثروة سلامة ٢٣مليون$ قبل سنة١٩٩٣! فبمراجعة KYC "تعرف على عميلك" رياض سلامة يتبين أن ثروته المصرح بها هي ٥مليون$، وبعد التحقيقات تبين أن ثروته "التي أخفاها" هي بمئات الملايين المُختلسة والمبيضة!

مستند KYC ال٥مليون$ في Audi france فرع بنك عوده لبنان رئيس مجلس ادارته سمير حنا المقرب جداً من ‎#رياض_سلامة والشريك السابق لمجموعة ميقاتي والبنك الذي أقدم على هندسات وتحويلات كثيرة وعمليات مالية نتكلمعنها لاحقاً.

العمل، المثابرة والحقيقة تكشفُ الأكاذيب.

وقد سقط رياض بالكامل!

نصيحتي الى من تلقى تمويل من ‎رياض سلامة لاستخدامه في تسويق Ponzi scheme نهبت أموال الأوادم،

نصيحتي لكم، مؤسسات إعلامية، روحية، سياسية، مصرفية... إتجهوا الى المحققين في لبنان أو الخارج، تعاونوا plaider-coupable أو whistleblower لأن التحاويل مكشوفة، والتحقيقات مستمرة لسنوات. "