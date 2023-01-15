مأدبة عشاء على شرف وفد كبير من "مؤسسة التبادل السياسي العالمي" في دارة مخزومي

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أقام رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وزوجته السيدة مي في دارتهما مأدبة عشاء على شرف وفد كبير من "مؤسسة التبادل السياسي العالمي"، وذلك على هامش مؤتمر بيروت الحادي والعشرين للتبادل. وحضر العشاء إلى الصحفي في محطة CNN برنت سادلر، فريق عمل النائب مخزومي الذي ضم المستشارة السياسية السيدة كارول زوين، والمستشار الإعلامي السيد برنارد بريدي، والمستشار الدبلوماسي السفير السابق بسام نعماني، ونائب الأمين العام لحزب الحوار الدكتور دريد عويدات وعقيلته مسؤولة العلاقات العامة السيدة لينا مخزومي عويدات، وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين. وجرى التداول بين المجتمعين في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

وقال مخزومي في كلمته الترحيبية أن المطلوب اليوم من المجتمع الدولي الضغط بشكل أكبر في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن الوضع في البلد في تدهور مستمر ومن الضروري وضع حد للمماطلة وإضاعة الوقت.

وقال مخزومي إن اللبنانيين يرتقبون نهاية لهذه الأوضاع الصعبة بدعم من المجتمع الدولي وصولاً إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة تمتلك خطة إصلاحية وإنقاذية شاملة تضع حداً بشكل تدريجي لمعاناتهم وأزماتهم، وقادرة على التنسيق مع المجتمع الدولي وإعادة لبنان إلى خريطة الدول الناجحة.