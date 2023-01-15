بالصور: الشابة جويا..توفيت إنتحاراً؟

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كُشفت مساء اليوم معلومات جديدة عن مقتل الشّابة جويا باسيل 17 عاماً التي وجدت مقتولة في معراب صباح اليوم.

ووفق ما افادت الجديد، قد توفيت الشابة انتحاراً بواسطة بندقيّة صيد، وتركت قبل انتحارها رسالة تكشف فيها الأسباب التي دفعتها إلى قتل نفسها.

وتابعت: كانت الشابة بمفردها داخل المنزل لحظة وقوع الحادثة، إذ أن عائلتها لم تكن موجودة في المكان، مشيرة إلى أنّ التعازي تُقبل في صالون كنيسة مار سمعان العامودي – غوسطا.



وكان " نادي غوسطا " قد نعى الشابة جويا قائلاً :" كلك حيوية وكل أعضاء النادي يحبوكي... رفعتي اسم نادي غوسطا بالعالي واليوم صار اسمك ملاك بالسماء. جويا باسيل ابنة نادي غوسطا وبطلة لبنان بالتايكوندو نفسك بالسماء. "