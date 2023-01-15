حسن مراد من البقاع: خافوا الله

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رفع النائب حسن مراد الصوت عاليًا اليوم ومن البقاع الغربي، في كلمة ألقاها خلال احتفال ذكرى مولد القائد الخالد جمال عبد الناصر، إذ اتهم الطبقة السياسية ومن يجب أن يجد الحلول في لبنان بالإفلاس، مؤكدًا أنّهم ينتظرون سرقة ما سيعطيهم اياه البنك الدولي اضافةً إلى سحبهم لما تبقى في جيوب الناس بعد سرقة مدّخراتهم!

مراد حذّر وبلهجةٍ عالية من كارثة وطنية كبرى تتمثل بانهيار القطاع التربوي، الذي ان حصل ستكون ارتداداته كبيرة وستدفع ثمنها أجيال بأكملها.

وفيما يخص البقاع الغربي اعتبر مراد أن الجميع لا يزال يدير “الدينة الطرشة” في ملف الكهرباء ومسألة توزيعها بشكل غير عادل في المنطقة، محمّلًا المسؤولية للحلفاء والخصوم على السواء.