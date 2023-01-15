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عناوين الصحف ليوم الأحد 15 كانون الثاني 2023

15
JANUARY
2023
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الديار: الاستحقاق الرئاسي في دائرة الجمود وحسم الخيارات الداخلية والخارجية مؤجل

الاحتقان السياسي يهدد بانفلات الشارع... وعودة ساخنة لقضية انفجار المرفأ
جلسة الكهرباء الاسبوع المقبل وتحرك لرأب الصدع بين التيار وحزب الله

 

 

 

النهار: تداعيات توقيف نون: رعونة أمنية – قضائية فاضحة وانقسام قضائي وإدانات للممارسات البوليسية

 

 

 

الأنباء الكويتية: مصادر أمنية تخشى أن يؤدي إلى «17 أكتوبر» جديد
الإفراج عن «نون» وأهالي ضحايا المرفأ يتهمون السلطة باستدراج «الفوضى»

 

 

 

الشرق الأوسط: نقمة واسعة في لبنان ومطالبات بـ «العدالة»... ودعوات لمحاسبة قضاة
الناشط وليم نون يؤكد بعد إطلاقه مواصلة نضاله لاستكمال التحقيقات

 

 


الوطن السورية: عبد اللهيان اعتبر أن قوة وتنمية سورية هي قوة وتنمية للمنطقة عموماً ولإيران خصوصاً … الرئيس الأسد: لن نسير في أي حوارات إلى الأمام إلا إذا كان هدفها إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب

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