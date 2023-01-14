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مصادر رئيس مجلس القضاء الاعلى: لضرورة إصدار بيان يرفض فيه التعرض للقاضي بشخصه ولقصر العدل في حرمته

14
JANUARY
2023
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أعلنت مصادر رئيس مجلس القضاء الاعلى انه "لن يتكلم عن مواقف الآخرين بل عن موقفه الشخصي".

ولفتت الى أنه كان مقتنعاً وما زال بضرورة إصدار بيان يرفض فيه التعرض للقاضي بشخصه ولقصر العدل في حرمته، لان من يلتجىء الى قصر العدل لا يفترض فيه اللجوء إلى وسائل تتنافى مع مطالبه المشروعة.

لكنه اقترح ايضاً، ان يتضمن البيان، إضافةً الى ما تقدّم، ما مفاده، انه يتعين احترام القضاة وحرمة قصور العدل من قبل الجميع ومن قبل كل الأطراف والجهات التي يفترض فيها عدم التدخل في القضاء واحترام القرارات القضائية، لان الهدف يبقى السير بالتحقيق والوصول الى العدالة.

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