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التيار الوطني الحر: التقصير القضائي في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العدالة الى جانب التغطية على التطاول على رئاسة الجمهورية، شرّع الانتقائية في المحاسبة

14
JANUARY
2023
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صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
يؤكد التيار الوطني الحر أنه مستمر في العمل من أجل تحرير التحقيق في قضية إنفجار المرفأ توصلاً لكشف الحقيقة كاملة وانصاف الضحايا وإطلاق الموقوفين ظلماً وتعسفاً.
ويعتبر التيار أن مواصلة إعاقة التحقيق والملابسات الناجمة عنها، يتحمل مسؤوليتها اولاً مجلس القضاء الأعلى ورئيسه على وجه الخصوص، بفعل القصور في إدارة عمل القضاء للوصول الى الحقيقة.
ويرى التيار أن التقصير القضائي في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العدالة، في قضايا لاتحصى، الى جانب السكوت لا بل تغطية كل من تطاول على رئاسة الجمهورية على مدى ٦ سنوات كاملة، شرّع الانتقائية في المحاسبة، فيما كان المطلوب ولايزال محاسبة كل من يتطاول بالأذى و الافتراء، بلا استنسابية.
وإذ يبدي التيار ثقته الكاملة بأن الحقيقة في تفجير المرفأ آتية، مهما طال التعسّف والمماطلة والتلاعب في الوقائع، يحذّر المنظومة من أن افتعالها الأزمة تلو الأخرى، كما حصل في الساعات الأخيرة، لن يجنبها سيف العدالة ولن يحجب مفاعيل الدينامية القضائية الأوروبية التي فضحت هشاشة التعامل القضائي مع سرقة العصر والسطو على اموال المودعين.

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