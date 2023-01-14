النائب سيمون ابي رميا قصد منزل الاب جورج صوما...

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قصد النائب سيمون ابي رميا منزل الاب جورج صوما خال وليام نون متضامنا، أكد ان الكل معني بتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة في القضية الأساس وهي انفجار مرفأ بيروت بعيدا عن اي محاولات لطمسها.

ولفت ابي رميا الى ان قضية المرفأ لكي تبقى حية في وجه المحاولات الدؤوبة لتعطيل المسار القضائي، يجب ان يبقى الضمير حيا عند اصحاب الشأن، فأهالي الضحايا لم تبلسم جراحهم بعد. وقال ابي رميا:" من واجبنا ان نقف الى جانبهم ونقوم بواجباتنا من موقعنا النيابي والتشريعي. هذا موضوع وطني انه اكبر ثالث انفجار في التاريخ دمّر عاصمة وخلّف مئات الشهداء وآلاف الجرحى، كلنا معنيون بهذه القضية الوطنية الجامعة."

واعتبر ابي رميا ان المشكلة هي في القضاء المعطل في ملف المرفأ كما في ملفات اخرى كأموال المودعين، في السجون اللبنانية في قضية المرفأ بريئون يدفعون أخطاء آخرين خارج السجون. ولفت الى اننا بحاجة الى قضاء نزيه وعادل ومستقل وجريء من حقنا وحق اهالي ضحايا انفجار المرفأ ان يصلوا الى الحقيقة الكاملة