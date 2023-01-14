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درغام: على الحزب والرئيس ميقاتي عدم طرح ملفات خلافية

14
JANUARY
2023
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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في حديث للـ OTV، الى أن لا قرار بالتخلص من التفاهم إن كان من جانب التيار أو حزب الله، خصوصا أننا ندعو للحوار، مؤكدا أن هناك أخطاء حدثت يجب معالجتها ولدينا العديد من الملاحظات حول التفاهم".

وشدد على "أنه لا يجب إفتعال المزيد من المشاكل في هذه الظروف، وأنا أدعو الحزب والرئيس ميقاتي لعدم طرح ملفات خلافية في البلد، الدولة تحللت، هناك إنهيار للمؤسسات والناس تبحث عن موقومات الحياة الأساسية، معتبرا أن مشاركة الحزب في الجلسة الحكومية لزوم ما لا يلزم".

وحول طرح إسم للرئاسة من قبل تكتل "لبنان القوي"، لفت درغام الى "أن طرح إسم في ظل في هذه الظروف، هو مضيعة للوقت وليس الهدف طرح إسم لحرقه. ودعا الشركاء المسيحيين الى التوقف عن المكابرة والجلوس سويا، والاتفاق على رئيس يشكل ضمانة لجميع اللبنانيين، ويستطيع إخراج البلد من أزماته".  

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