أهالي ضحايا المرفأ": ما يحصل هرطقة قضائية!

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أعلن تجمع اهالي شهداء جرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت في بيان أنه, "ننظر بكثير من الريبة لما يحصل من هرطقة قضائية بقضية توقيف ويليام نون الذي عبر عما يختلج في نفوسنا جميعا كأهالي شهداء قتلوا ظلما وعدوانا في إنفجار المرفأ ليتم إستدراجه بطريقة عصاباتية لإقاعه بفخ قضاء أقل ما يقال فيه انه فاسد فاشل حتى النخاع".

وأضاف, "نرى هذا الأمر يندرج ضمن مخطط لتخويف وتطويع اهالي شهداء المرفأ لكسر عزيمتهم وإصرارهم على معرفة الحقيقة وصولا للعدالة والمحاسبة".

وأكّد البيان أنَّ, "هذا الأمر لن يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة هذه المنظومة الفاسدة بقضائها وسياسييها".

وطالب الأهاي, "بإطلاق سراح ويليام نون فورا والعمل القضائي الجاد بعيدا عن السياسة والتسييس لإستكمال التحقيقات كي لا نضطر لإتخاذ خطوات نحن والشارع في غنى عنها".