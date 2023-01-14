الرئيس عون يرد على ما صدر في صحيفة نداء الوطن: عندما يكون لدى الرئيس عون ما يريد قوله فإنه يقوله جهاراً ولا يحتاج الى التلطّي وراء لعبة المصادر

A + A -

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميشال عون ما يلي:

"طالعتنا صحيفة نداء الوطن اليوم بكلام منسوب الى الرئيس العماد ميشال عون بشأن وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وادّعت انه منقول عن احد المشاركين في لقاء شبابي مع الرئيس عون.

يهم المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون أن يوضح ما يلي:

أولاً، إن وسيلة إعلامية تعتمد هذا الأسلوب السفيه والتحريضي وتنسب الكلام الى مصادر تَنقُل عن مصادر، أقل ما يقال فيها إنها تفتقد ليس فقط الى المهنية والمصداقية، بل أيضا الى الأخلاق.

ثانياً، إن التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين، وهو ليس إطاراً جامداً، ويوم يشعر أحد الطرفين بالحاجة الى إعادة النظر ببعض بنوده فلا شك أنه سيفعل.

ثالثاً، عندما يكون لدى الرئيس عون ما يريد قوله فإنه يقوله جهاراً ولا يحتاج الى التلطّي وراء لعبة المصادر."