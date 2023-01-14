كاد أن يؤدي لكارثة.. كشف "سبب" انفجار الغاز في ليتوانيا

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قال رئيس منظومة نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا، السبت، إن انفجارا قويا في خط أنابيب الغاز أدى إلى إخلاء قرية في شمال البلاد كان على الأرجح ناتجا عن عطل فني.

وتسبب الانفجار مساء الجمعة في تعالي ألسنة اللهب إلى ارتفاع 50 مترا (حوالي 150 قدما) في السماء.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن تم إجلاء نحو 250 شخصا من قرية فالاكيلي القريبة كإجراء احترازي.

وتم إخماد الحريق بحلول منتصف الليل وعاد السكان إلى منازلهم السبت حيث بدأت أعمال الإصلاح في خط الأنابيب المتضرر.

وقال نيموناس بيكنيوس، رئيس "إيه بي أمبر غريد"، التي تدير نظام نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا: "إن أحد الأسباب المحتملة هو أن الانفجار كان نتيجة عيوب في لحامات خط الأنابيب، لكن التحقيق سيوفر جميع الإجابات في غضون عدة أيام، لا أعتقد أنه نوع من النشاط المتعمد؛ أعتقد أنه حادث".

وينقل خط الأنابيب الغاز من ميناء كلايبيدا على بحر البلطيق في ليتوانيا إلى لاتفيا المجاورة.

وقالت "إيه بي أمبر غريد" إن خط أنابيب مجاور لم يتضرر واستمر في إمداد المستهلكين بالغاز في المنطقة.

وقال بوفيلاس بالسيوناس، مسؤول حكومي محلي، لوكالة "الأسوشيتدبرس": "السكان في أمان الآن، لا يوجد خطر على صحتهم، تمت استعادة إمدادات الغاز أيضا، لقد ذاب الأسفلت على الطريق، لكن لم يعاني أحد، وهذا هو الشيء الرئيسي".

أوقفت ليتوانيا واردات الغاز الروسي تماما في أبريل 2022 ردا على اجتياح أوكرانيا.

وتستورد دولة البلطيق الغاز من دول متعددة من خلال محطة كلايبيدا للغاز الطبيعي السائل التي تم بناؤها قبل عقد من الزمن.

وتلبي المحطة جميع احتياجات ليتوانيا من الغاز الطبيعي وتسمح بالتسليم إلى بلدان مجاورة.