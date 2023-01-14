بعد تعرّض الأب صوما للضرب... مطرانية جبيل تصدر بيان!

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أعلنت مطرانية جبيل المارونية في بيان، أنها "تابعت بدقة وبقلق شديد الأحداث التي حصلت مساء البارحة على أثر توقيف الشاب وليم نون إبن بلدة مشمش وشقيق الشهيد جو نون الذي سقط في انفجار مرفأ بيروت الأليم".



وأكد البيان, "رافق ذلك تداعيات على الأرض، من اشتباكات وتدافع بين المعتصمين المطالبين بالإفراج عن الشاب وليم والقوى العسكرية المولجة حفظ الأمن والنظام العام، والتي وقع فيها جريحا الخوري جورج صوما خلال قيامه بواجبه على تهدئة النفوس، على أثر اعتداء تعرض له على رأسه من قبل القوى العسكرية الموجودة على الأرض".



وتابعت المطرانية, "إن أبرشية جبيل المارونية وعلى رأسها المطران ميشال عون، تستنكر ما تعرض له الخوري جورج صوما خال وليم وكاهن رعية مار جرجس حالات، فضلا عن أربعة مدنيين وجندي واحد، وتطلب إلى القوى الأمنية والعسكرية التي تجل وتحترم، أن تفتح تحقيقا بهذا الأمر سعيا إلى تحقيق العدالة وإظهار الحق".







ودعت الجميع إلى "التصرف بحكمة في هذه الظروف الراهنة التي تعصف بالوطن".



وكان قد تعرض الأب جورج صوما للضرب خلال إعتصام لأهالي ضحايا المرفأ في جبيل, مساء أمس الجمعة.