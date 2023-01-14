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عناوين الصحف ليوم السبت 14 كانون الثاني 2023

14
JANUARY
2023
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الأخبار

ـ إذلال المتقاعدين: لماذا يعيشون كثيراً!؟
ـ جلسة الحكومة نهاية الأسبوع المقبل: هل تُكسر الجرّة بين التيار والحزب؟
ـ التيار الوطني والقوات: الخطة «ب» مرهونة بوقتها
ـ شبح «حرب الإخوة» يظلّل إسرائيل

البناء
ـ البنتاغون والناتو لخطوات ما بعد خسارة أوكرانيا… وواشنطن تستعد لمعركة سقف الدين العام
ـ عبد اللهيان إلى دمشق: التقى نصرالله مؤكداً العروض الكهربائية والتحسّن في العلاقة بالسعودية
ـ الحكومة لجدول أعمال يضمّ الكهرباء وتعويضات النقل وترقيات الضباط… والتيار معارض

الجمهورية
ـ لبنان يحترق .. والمعطلون يتساجلون
ـ للتحاور بين كل التيارات السياسية
ـ رئيس يحاور «الحزب» ولا يشبه عون
ـ إقتناع ديبلوماسي: سلطة لم ولن تسأل عن شعبها
ـ رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 4.5 ملايين ليرة
ـ القوات الروسية تعلن السيطرة على سوليدار

اللواء
ـ جلسة الكهرباء منتصف الأسبوع على إيقاع التوتر بين الحزب والتيار
ـ عبد اللهيان من منصة لبنان يُرحّب بالعلاقة مع السعودية.. وصدام بين الأهالي وأمن الدولة بعد توقيف نون
ـ الضفة تلتهب: إصابات واختناق بالمواجهات مع الاحتلال
ـ صندوق النقد: عام 2023 عام التوترات الاجتماعية
ـ روسيا تعلن سقوط سوليدار.. وباخموت الهدف التالي

الديار
ـ الخلاف الداخلي ولا مبالاة الخارج... يُؤجلان انتخابات الرئاسة الى أبعد من الربيع وربما الصيف
ـ طالما فرنجية مرشح فالثنائي الشيعي لن يتركه وكلمة سر دولية قد تأتي بالعماد عون رئيساً

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