عناوين الصحف ليوم السبت 14 كانون الثاني 2023

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الأخبار

ـ إذلال المتقاعدين: لماذا يعيشون كثيراً!؟

ـ جلسة الحكومة نهاية الأسبوع المقبل: هل تُكسر الجرّة بين التيار والحزب؟

ـ التيار الوطني والقوات: الخطة «ب» مرهونة بوقتها

ـ شبح «حرب الإخوة» يظلّل إسرائيل

البناء

ـ البنتاغون والناتو لخطوات ما بعد خسارة أوكرانيا… وواشنطن تستعد لمعركة سقف الدين العام

ـ عبد اللهيان إلى دمشق: التقى نصرالله مؤكداً العروض الكهربائية والتحسّن في العلاقة بالسعودية

ـ الحكومة لجدول أعمال يضمّ الكهرباء وتعويضات النقل وترقيات الضباط… والتيار معارض

الجمهورية

ـ لبنان يحترق .. والمعطلون يتساجلون

ـ للتحاور بين كل التيارات السياسية

ـ رئيس يحاور «الحزب» ولا يشبه عون

ـ إقتناع ديبلوماسي: سلطة لم ولن تسأل عن شعبها

ـ رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 4.5 ملايين ليرة

ـ القوات الروسية تعلن السيطرة على سوليدار

اللواء

ـ جلسة الكهرباء منتصف الأسبوع على إيقاع التوتر بين الحزب والتيار

ـ عبد اللهيان من منصة لبنان يُرحّب بالعلاقة مع السعودية.. وصدام بين الأهالي وأمن الدولة بعد توقيف نون

ـ الضفة تلتهب: إصابات واختناق بالمواجهات مع الاحتلال

ـ صندوق النقد: عام 2023 عام التوترات الاجتماعية

ـ روسيا تعلن سقوط سوليدار.. وباخموت الهدف التالي

الديار

ـ الخلاف الداخلي ولا مبالاة الخارج... يُؤجلان انتخابات الرئاسة الى أبعد من الربيع وربما الصيف

ـ طالما فرنجية مرشح فالثنائي الشيعي لن يتركه وكلمة سر دولية قد تأتي بالعماد عون رئيساً