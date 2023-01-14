أسرار الصحف ليوم السبت 14 كانون الثاني 2023

A + A -

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن زيارة وزير الخارجية الإيرانية الى بيروت في طريق زيارته الى دمشق ترجمة لتقليد الجمع بين العاصمتين اللبنانية والسورية الذي تحرص عليه إيران منذ عقود ولم يتغير بعد عودة القوات السورية من لبنان لتداخل ملفات إيران في البلدين، بسبب موقع المقاومة وقيادتها.



قال مصدر وزاري إن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لم يصل بعد للوزراء وإنه ما لم يصل صباح اليوم السبت فإن الجلسة ستؤجل للأربعاء لأن توزيع الجدول سيتم الاثنين أي قبل 48 ساعة من موعد الجلسة ولم يستبعد أن يكون التأخير ناجماً عن محادثات لضمّ بند ترقيات الضباط الى بند الكهرباء.

الجمهورية

ـ أكّد رئيس سابق أنّ كل الطاقم الحاكم سواء في الموالاة والمعارضة مسؤول عمّا آلت اليه الأوضاع و»ما حدا أحسن من حدا».

ـ اعتبر مسؤول معني أنّ الضغط السياسي على القضاء اللبناني وإضعافه في هذه المرحلة هو الذي مهّد الطريق أمام القضاء الدولي للتحقيق في ملفات داخلية.

ـ أحصى قريبون من مرجع حزبي عدد الأخطاء التي ارتكبها أحد المستشارين ولم يتمكن من استبداله يوماً بسبب مرجعيته السياسية والحزبية.

اللواء



استمع وزير زائر إلى انطباعات نظيره اللبناني عن زيارة لدولة كبرى، وعن احتمالات استئناف التفاوض حول ملف بالغ الحساسية.



يُنقل عن قيادي حزبي أنه يتوقع عدم حصول أزمة جديدة مع تيار حليف، بصرف النظر عن الكلام العالي أو المنخفض!



قطع عدد من المختبرات والمؤسسات الاستشفائية الصلة بصورة كلية مع المصارف لجهة الحسابات، والبطاقات أو الشيكات!