بهاء يستضيف المفتين في قبرص

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وجّه بهاء رفيق الحريري دعوة الى مفتي المناطق الذين انتخبوا الشهر الماضي لحضور احتفال تكريمي سيقيمه لهم في قبرص. ولهذه الغاية حجزت نحو 30 غرفة في فندق «راديسون» في عاصمة الجزيرة لاستضافة المفتين وعدد من العاملين معه.

وقد استأنف النجل الأكبر للحريري اتصالاته ولقاءاته مع شخصيات عملت معه عشية الانتخابات النيابية الأخيرة لإقامة احتفال في بيروت في 14 شباط المقبل إحياءً لذكرى اغتيال والده، وسط منافسة بينه وبين النائبة السابقة بهية الحريري وتيار المستقبل، علماً أن أوساط التيار الأزرق تشير إلى أن الرئيس سعد الحريري سيزور بيروت للمناسبة، لكنه طلب عدم ترتيب أي اجتماعات أو لقاءات سياسية له.