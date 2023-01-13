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“الدولار بخمسين الف”، ورئيس حكومة تصريف الاعمال مشغول بتخريب الميثاق وضرب الدستور.

“الدولار بخمسين الف”، وداعمو الرئيس نجيب ميقاتي على اختلافهم، مصرُّون على عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال، مستغلين هذه المرة حاجة الناس الى الكهرباء، ولو بالحد الأدنى، بعدما تذرعوا في المرة السابقة بأدوية السرطان، علماً ان الحلول متوفرة لو صفت النيات، وأنَّ ما خرجت به الجلسة السابقة لم يكن إلا تمريراً لصفقات ومصالح خاصة، أدركها جميع الناس.

“الدولار بخمسين الف”، وجميع المسؤولين الماليين والنقديين على مختلف المسؤوليات والمستويات، اما متفرجون، او متواطئون، على وقع توافد القضاة الاوروبيين، للنظر في قضايا أحجم بعض القضاء اللبناني عن القيام بدوره فيها، من الفساد إلى المرفأ.

“الدولار بخمسين الف”، والبلد بلا رئيس، والانتخابات الرئاسية متروكة على عاتق محللين لا يفقهون شيئاً الا تحديد المواعيد، من الاعياد الى شباط فحزيران، فيما اللاعبون الاساسيون غير قادرين على الاتفاق، والجهات الخارجية المؤثرة غير قادرة حتى اللحظة على جمعهم لفرض الحلول.

“الدولار بخمسين الف”، والتشريع غير منتِج، إما تأخيراً لإقرار القوانين الضرورية، أو إقراراً لقوانين إصلاحية فارغة من المضمون، وغير قابلة للتطبيق.

“الدولار بخمسين الف”، والسياسيون في غالبيتهم غير مكترثين، الا لاستمراريتهم، عبر الزبائنية المعتادة، ولو على حساب الحاضر والمستقبل.

“الدولار بخمسين الف”، والشعب متروك لمصيره، في انتظار مجهول معلوم، ما لم يُكسَر الطوق، ويخرج الوطن من عنق زجاجة الدولار، ومَن وما وراء الدولار.