الوزير حجار التقى مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان

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إلتقى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار بمدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان (WFP) الدكتور عبدالله الوردات، حيث تركّز الحديث حول التنسيق الاستراتيجي ما بين الطرفين وإتفاقية التعاون التي سيتمّ توقيعها قريباً لتفعيل هذا التنسيق وتقديم الدعم التقني للوزارة. كما تباحث الطرفان بالتطورات المتعلّقة بالبرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً من ناحية عدد المستفيدين لغاية اليوم والأهداف التي يتمّ العمل على الوصول إليها خلال العام 2023، ومنها تحريك عجلة الزيارات المنزليّة من قبل فريق عمل الوزارة لحوالي 75,000 أسرة لبنانية جديدة في إطار البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً وبرنامج أمان. وعلى صعيدٍ متصل، دار نقاشٌ حول مستقبل الأسر المستفيدة حالياً من برنامج أمان وإمكانية تأمين تمويل إضافي للتمكّن من تمديد هذه المساعدة سنةً إضافيّة.