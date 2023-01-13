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توضيحٌ مهمٌّ: معملٌ لتعبئةِ المياهِ في البقاع يَنفي عدمَ صلاحيّة مياهه للشرب

13
JANUARY
2023
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نفت إدارةُ معملِ تعبئة المياه في عانا ما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام حول موضوع تلوّث المياه، وأنها غير صالحة للشرب من خلال تقديمها تقريرًا لفحص المياه والثلج يثبت العكس أجريَ بإشارةٍ من أمن الدّولة نهاية كانون الأول الماضي.

 وقالت إدارة المعمل للأفضل نيوز: "إنّ الثلج والمياه يخضعان للتكرير والفحوصات الدورية"،  مضيفةً: إنّ إقفال المعمل جاء استجابةً لقرار الجهات المختصّة، ولم يكن إقفالًا بالشّمع الأحمر كما تمّ التّداول، ريثما يتمّ الاستحصال على الرّخصة من الجهات الوزارة المعنيّة التي حالت دونها الإضرابات والأوضاع الرّاهنة التي يمر بها البلد، وبانتظار إتمام هذه الإجراءات سيعاود المعمل توزيع المياه والثلج إلى المحالّ في كل لبنان.

 
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