عبد اللهيان من السراي: إيران ستقف الى جانب لبنان

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.



وشارك في الإجتماع الوفد الايراني وضم السفير في لبنان السيد مجتبى أماني، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مستشار الوزير ومدير مكتبه السيد محمد صادق فضلي، مدير عام دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الايرانية السيد مهدي شوشتري، ونائب سفير الجمهورية الإيرانية في لبنان السيد حسن خليلي. كما حضر المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.



تمّ خلال الاجتماع بحث العلاقات بين لبنان وايران وسبل تطويرها، اضافة الى الوضع في المنطقة.

وأكد الرئيس ميقاتي في خلال الاجتماع أن "الاوضاع في لبنان صعبة، ولكننا نعمل على تسيير الامور ولدينا الثقة والعزيمة للعمل على الخروج من هذه المحنة".



أما وزير الخارجية الايراني، فشدد على أن "إيران ستقف الى جانب لبنان ودعمه في كل الطروف، وترغب في تطوير العلاقات وتفعيلها على الصعد كافة".