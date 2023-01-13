سرقات "بالجملة" في البقاع!

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سرق مجهولون عدة صناعية من منشرة تعود للمواطن ع.مهدي في محلة ماسا – زحلة، قدرت قيمتها بـ 3000 دولار.

كما سرق مجهولون سيارة كيا ريو بيضاء صنع 2014، تحمل اللوحة رقم 298056/ ب من محلة مجدل عنجر تعود للمواطن ا. العجمي، الذي ادعى لدى مخفر المصنع.

وفي محلة كسارة، قرب مدرسة الانطونية، قام مجهولون بسرقة 450 مترا من الأسلاك الكهربائية عائدة لشركة كهرباء زحلة. وقدرت المسروقات ب 3000 دولار.

وفي محلة الروضة – المرج، اقدم مجهولون على سرقة سيارة كيا ريو تحمل اللوحة رقم 469481 /ب من امام منزل صاحبها في محلة الروضة، وقدرت قيمتها ب 8500 دولار.