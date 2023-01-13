الدولار صوب الـ50 ألف ليرة؟

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رقم قياسي جديد سجّله سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إذ بلغ مساء أمس 48 ألف ليرة في ظلّ التخبّط المستمرّ سياسياً واستفحال المضاربات والتقصير في عمل منصّة “صيرفة” وتلبية حاجات المواطنين الكثيرة من المصارف ومصرف لبنان لـ”صيرفة الـ100 مليون ليرة”. فضلاً طبعاً عن استفحال تهريب الدولار الى سوريا التي تشهد ليرتها تهاوياً كبيراً.

وبذلك سيحقّق سعر صرف الدولار في السوق السوداء رقم الـ50 ألف ليرة المنتظر والذي توقّعه “بنك اوف أميركا” منذ عامين اذا ما استمرّ في منحاه الصعودي. ومرض ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء المستمرّ والذي تتمّ فرملته ترقيعياً من خلال تدخّلات مصرف لبنان، لا يمكن معالجته إلا اذا انفرجت الأمور رئاسياً وحكومياً وإصلاحياً كما هو معروف.