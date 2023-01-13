ماذا يحمل عبد اللهيان في جعبته للبنان؟

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وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت مساء امس، وسيلتقي اليوم عددًا من المسؤولين اللبنانيين، في زيارة تسبق زيارته موسكو مطلع الاسبوع المقبل.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية لـ”الديار”، سيجدد الوزير الايراني اهتمام بلاده بالتعاون الاقتصادي مع لبنان وتقديم كل ما يلزم لمساعدة الشعب اللبناني على كافة الاصعدة، وخصوصا متابعة ملف هبة الفيول التي لم تتابع الحكومة اللبنانية اجراءات اتمامها. سياسيًا، لا يحمل اي جديد على صعيد الملفات العالقة، وهو سيؤكد دعم بلاده لخيارات اللبنانيين، ويجدد دعم ايران لاستقرار لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وسيعيد على مسامع المسؤولين ما قيل للجانب الفرنسي بضرورة فتح نقاشات مباشرة مع الاطراف اللبنانية، وفي مقدمتها حزب الله حول القضايا اللبنانية الداخلية، حيث لا صحة لاي كلام عن ربط ايراني للملف اللبناني باي قضية اخرى في المنطقة.