عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الثاني 2023

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الأخبار: سوريا - تركيا: السلام الصعب

معركة سياسية لحماية سلامة

جلسة الحكومة: زيادة التوتر بين التيار والحزب





الديار: جلسة حكومية الاسبوع المقبل بتغطية من حزب الله لإقرار ملف الكهرباء حصراً...

باسيل يُريد ضمانات بعدم عزل «التيار»... وداع رسمي وشعبي لـ«عراب» الطائف

تشدّد سعودي ـ مصري تجاه طهران يسبق زيارة عبداللهيان الى بيروت

نداء الوطن: قضاة شكّلوا قناعات... بانتظار الاتهامات في قضية سلامة وآخرين

مصرفان لبنانيان في دائرة شبهات تبييض الأموال



البناء: فضيحة وثائق بايدن تكرار لفعلة ترامب… ومخاوف غربية من تقدم روسي بيلاروسي اجتماع الحكومة الإثنين بمشاركة حزب الله لبند الكهرباء… ووزير الطاقة يوقع بعدها المرسوم عبد اللهيان في بيروت… ولبنان يشيّع الحسيني… وحراك القضاء تحت سقف المراوحة

اللواء: وداع رئاسي للحسيني في البقاع.. والإنقسامات تفاقم شلل الدولة

حزب الله يشارك في مجلس الوزراء.. والسعودية ومصر للإسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي

الجمهورية: الرياض والقاهرة تستعجلان إنتخاب الرئيس

النهار: التهاب الدولار والمحروقات ونِصاب حكومي للفيول

l'orient le jour: Le mandat de Béchara el-Khoury, reflet de l’influence britannique