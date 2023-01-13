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أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الثاني 2023

13
JANUARY
2023
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 البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قالت تقارير البنك الدولي إن خط الترانزيت بين روسيا والهند عبر إيران قد أمّن عبور 12 مليون طن من القمح. وتوقع المسؤولون الإيرانيون والروس أن يصل التبادل التجاري عبر الخط الجديد الى تريليون دولار سنوياً دون العبور بممرّات تخضع لسيطرة الغرب.

 

خفايا

قال مصدر سياسي إن حزب الله أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي أن وزراءه سوف ينسحبون من الجلسة بعد إقرار بند الكهرباء إذا كانت هناك نية لبحث مواضيع أخرى ما أدّى الى التوافق على حصر الجلسة ببند واحد هو الكهرباء.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ مسألة انتهاء صلاحية شركة سوليدير قد سُحبت من التداول موقتا ليُصار إلى إدخال وضعية سوليدير ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة المرتبطة بالأملاك والمرافق العامة.

 

يردد بعض المتابعين أنّ شرائح كبيرة من النازحين السوريين الذين يعبرون الحدود باتجاه سوريا بشكل منتظم، لا يعادون النظام السوري، ليشيروا إلى أنّ الأخير يملك بيده ورقة قوية نتيجة بقاء هؤلاء النازحين في لبنان، يمكن استخدامها في مراحل لاحقة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
عاصمة آسيوية كبرى، تواجه نقصاً في اللقاحات، وتفرض ما يمكن وصفه بالستار حول اصابات كورونا..


غمز
لاحظ سياح عرب وأجانب ما يشبه «المناطق الصافية» بين بيروت، لجهة الغرب، وبيروت لجهة الشرق، في ما خصّ كثافة العناصر غير اللبنانية..


لغز
بعض المصارف الكبرى اشترط لإجراء عمليات صيرفة حسابات بالفريش دولار لا تقل عن 50 ألف دولار، على ألا تقل العملية عن المليار ليرة لبنانية؟!

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