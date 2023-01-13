حريق هائل في مستودعات للخرضوات والمواد الصناعية في النبطية

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن النيران ما زالت مشتعلة حتى قبيل منتصف الليلة في مستودعات محي الدين في مدينة النبطية، وهي من اكبر واضخم مستودعات الخرضوات والمواد الصناعية في لبنان.

وتعمل فرق الدفاع المدني من كل مراكز المنطقة مع الهيئة الصحية الاسلامية والاسعاف الصحي في كشافة الرسالة على السيطرة على الحريق المندلع منذ السادسة مساء.

وتواجه فرق الاطفاء نقصا في كميات المياه حيث صدرت مناشدات لاصحاب صهاريج المياه والمواطنين من كل المناطق للمساعدة في الاطفاء

وتقدر الخسائر بالاف الدولارات وتمتد المستودعات على مساحة ٣ طوابق عدا المستودعات الارضية.