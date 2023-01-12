النائب بيضون: سنتابع الجهود الحثيثة مع كل الجهات منعا لسقوط المدرسة الرسمية

وطنية - أشار عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور أشرف بيضون إلى أنه التقى مع وزير التربية عباس الحلبي لمتابعة ملف التعليم الرسمي على خلفية الاضراب المفتوح للأساتذة وانعكاساته على المدرسة الرسمية وطلابها،

وأكد "قدسية حقوق الأساتذة بالمفهومين الوطني والخلقي؛ فمسؤولية المحافظة على المدرسة الرسمية من السقوط هي مسؤولية جماعية تبدأ من وزارة التربية ولا تنتهي عندها".

ورأى أن "موقف الوزارة الأخير بوقف التعليم بعد الظهر يدخل في إطار المحافظة على السلم الأهلي من خلال مساواة جميع الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين في ضمان حق التعليم في شكل منصف وشامل وفقا للهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030".

وتابع: "من موقع مسؤوليتنا في لجنة التربية النيابية سنتابع الجهود الحثيثة مع كل الجهات منعا لسقوط المدرسة الرسمية ومن أجل إعادة طلابنا الأعزاء إلى مقاعد الدراسة".