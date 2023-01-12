عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في حي الجورة ــ برج البراجنة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 12 / 1 / 2023 نتيجة عملية رصد ومتابعة، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الجورة ــ برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وأوقفت 7 أشخاص بينهم مطلوبون بجرمي القتل وتجارة المخدرات، إلى جانب المواطن (ح.ج.) المطلوب لكونه أحد أخطر تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها في المنطقة، ولإقدامه على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش، ورمي رمانات يدوية وإطلاق قذائف صاروخية ما أدى الى مقتل الفلسطيني (ح.م.) وإصابة آخرين، والسرقة والسلب بقوة السلاح وافتعال مشكلات وفرض خوات.

وقد حصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه 7 إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين المطلوبين، وضبطت القوة سلاحاً حربياً ومسدسَين وكمية من المخدرات والذخيرة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.