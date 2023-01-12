أمين السيد رعى اطلاق مشروع "منزرع سوا علم وشجر" في بعلبك: لنحافظ على بلدنا ونحميه ونصنع بأيدينا جمال بيئته

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أطلقت مؤسسة "جهاد البناء" في البقاع، مشروع "منزرع سوا عِلم وشجر"، في احتفال اقيم في "ثانوية الامام المهدي" في مدينة بعلبك، برعاية رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد الذي أكد "أننا مقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وضد العدو التكفيري، ونحن مقاومة في زرع الشجرة ومسح الألم أو مسح الدموع عن فقير أو مسكين أو تأمين دواء أو مقعد في مدرسة أو كمية معينة من المازوت أو حل لأي مشكلة".



وقال: "يجب أن نكون حاضرين وفي الحقيقة نحن نحضر في كل الأحوال، وهذا كله مقاومة، وكله موقع من مواقع المقاومة، وأقول لمؤسسة جهاد البناء يجب أن يشعروا بأنهم يقاومون وهم يقومون بهذه المهام والوظيفة، لأنهم عندما يشعرون بقدسية لهذا العمل فإنهم يرتقون إلى درجات أعلى، وهذا مسؤولية الجميع".



ودعا الى أن "نحافظ على بلدنا ونحميه وأن نصنع بأيدينا جمال بيئته، وهذا ينطلق من قاعدة فكرية ونفسية، بحيث يجب أن نتعاطى مع البيئة وكأنها بيتنا، فمن يرمي النفايات في الشارع هذا معناه أن بلده ليس بيته، فوطننا ليس مكباً للنفايات ويجب أن يكون وطننا كبيتنا في أجمل صورة من الجمال والمناخ والبيئة المناسبة".



ياغي



من جهته شكر مدير مديرية المؤسسة المهندس خالد ياغي في كلمته، "التعبئة التربوية في حزب الله ومدارس المهدي وكل من ساهم في اطلاق المشروع"، وقال: "ننطلق اليوم من بصمة التعهد والعناية، أنظر إليكم ايها الطلاب ومستقبلكم راسخ كجذور الزيتون في الأرض، ثابت قوي عازم على النهوض علماً وجهادا".



وتخلل الاحتفال، توزيع 500 غرسة زيتون على ابناء شهداء الحزب، الذين تعهدوا برعايتها وحفظها، واختتم بزرع السيد ابراهيم امين السيد اول غرسة زيتونة في المشروع في حديقة المدرسة بمعاونة كاهن رعية القاع الاب اليان نصرالله.