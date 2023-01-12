ميقاتي في تشييع الحسيني: علينا أن نكمل ما بدأه!

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شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ممثلا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب عقيلته السيدة مي في مراسم تشييع الرئيس حسين الحسيني بعد ظهر اليوم في بلدة شمسطار في البقاع.



وقال الرئيس ميقاتي بعد التشييع: "نمرّ بلحظات حزينة جدًا في وداع ابي الطائف، ومؤسس الجمهورية الجديدة. وأكرر ما أقوله دائما أنه إكراما له يجب أن نسعى دائما لمتابعة تنفيذ إتفاق الطائف كاملا بعيدا من الانتقائية.



وأضاف، "إنني على ثقة أن هذا النهج هو الذي يوصل لبنان إلى شاطئ الأمان. لقد قام الرئيس الحسيني بجهد دستوري وبرلماني كبير ، وعلينا أن نكمل ما بدأه بالطريقة السليمة".

وتابع، "رحمه الله وهو كان صديقًا وأخًا ومعلّمًا ، ولسنا نحن فقط من سيفتقده بل كل لبنان ايضًا".