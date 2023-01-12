في 2022... ارتفاع ملحوظ في أعداد المسافرين من لبنان واليه!

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حققت حركة مطار بيروت الدولي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين من لبنان واليه خلال العام المنصرم 2022 ، اذ ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا هذا المرفق الحيوي بنسبة 47 بالمئة مقارنة بالعام 2021 ، كذلك ارتفع عدد الرحلات الجوية بما يقارب 32 بالمئة .

فقد سجل مجموع الركاب عبر المطار في 2022 ستة ملايين و 349 ألفاً و 967 راكباً مقابل اربعة ملايين و 319 ألفاً و 467 راكباً في 2021 .

وقد تميزت أشهر الصيف اي تموز وآب وأيلول من العام 2022 بالنسبة الأعلى من حركة الركاب فسجلت على التوالي : في تموز 823 ألفاً و 907 ركاب ، وفي آب 796 ألفاً و 543 راكباً وفي أيلول 648 ألفاً و 935 راكباً .

كما شهد الشهر الأخير من العام 2022 حركة مسافرين مرتفعة وبلغ عدد الركاب 552 ألفاً و368 راكباً .

وقد توزعت حركة المطار في 2022 على الشكل التالي :

المسافرون :

ارتفع مجموع الركاب عبر المطار في العام الفائت 2022 بنسبة 47 بالمئة عما سجله في العام 2021 ، وبلغ ستة ملايين و 349 ألفاً و 967 راكباً ، فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 50,86 بالمئة مسجلاً ثلاثة ملايين و 127 ألفاً و 207 ركاب ( مقابل مليونين و72 ألفاً و 809 من الوافدين الى لبنان في 2021 )

كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 44 بالمئة وسجل ثلاثة ملايين و 213 ألفاً و 675 مغادراً ( مقابل مليونين و 231 ألفاً و 979 مغادراً في 2021 ). اما ركاب الترانزيت فانخفض عددهم بنسبة 38 بالمئة وسجل 9085 راكباً.

الرحلات الجوية :

بلغ عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال العام الفائت 52381 رحلة بزيادة نسبتها 31,83 بالمئة عما كانت عليه في 2021 ، فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 31,68 بالمئة وبلغ 26164 رحلة ، اما الرحلات المغادرة فإرتفعت بنسبة 32 بالمئة وسجلت 26217 رحلة جوية .

تجدر الإشارة الى ان الحركة الأعلى لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كانت قد سجلت في نهاية العام 2019 (قبل انتشار جائحة كورونا في العالم ) حيث بلغ مجموع الركاب فيه ثمانية ملايين و 707 آلاف و 944 راكباً وسجل ايضاً 72271 رحلة جوية من والى لبنان .