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امطار غزيرة وبرق ورعد ورياح.. الى متى يستمر الطقس العاصف؟

12
JANUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائم إجمالاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يستقر معها الطقس حتى مساء هذا اليوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوّي المتمركز فوق جنوب غرب تركيا يبلغ ذروته نهار الجمعة مساءً ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى تساقط أمطار وثلوج ومترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة أحيانًا ويستمر حتى بداية الأسبوع.


الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل تتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال أن تترافق مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد في المناطق الجنوبية ، كما تتساقط الثلوج لتلامس مستوى الـ 1400 متر وما فوق. يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم اجمالا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل. تتساقط أمطار متفرقة مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 60 كلم/س في المناطق الجنوبية مع غزارة في تساقط الامطار مساءً مع احتمال تشكل السيول، تتساقط الثلوج لتلامس مستوى ال 1400 متر وما فوق. يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا و مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة تشتد لتصل إلى 45 كلم/س، تتساقط الثلوج لتلامس مستوى الـ 1400 متر وما فوق. يستمر ظهور الضباب على المرتفعات. تخف حدة الامطار ابتداءً من بعد الظهر و تنحسر مساءً.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

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