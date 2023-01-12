"السياحة" تُلغي الإستثناءات المعطاة في مار مخايل

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أعلنت وزارة السياحة، في بيان أنه "بناء على البيان الصادر عن الإجتماع النيابي والديني الذي عقد مع أهالي منطقة مار مخايل النهر وشارع الجميزة في مطرانية بيروت المارونية، والتوصيات الصادرة عنه، يهم الوزارة أن تؤكد حرصها الشديد على راحة المنطقة وأبنائها وسكانها، وهو ما أكده وزير السياحة وليد نصار خلال الإجتماعات التي عقدت مع الأهالي في الفترة السابقة".



وأشارت إلى أن "الإستثناءات التي أعطيت للمؤسسات السياحية في فترة الأعياد قد ألغيت تلقائياً مع بداية العام الجديد، مشددة على ضرورة تقيد المؤسسات كافة بالشروط والقوانين وكل ما تم الإتفاق عليه من أجل ضمان راحة الأهالي، وتفادياً لأي مشكلات أو إزعاج في حقهم، علماً أننا نحرص كل الحرص على حماية المؤسسات السياحية والمستثمرين في المنطقة، وحماية الحركة السياحية التي تعكس الصورة الجميلة لها".



وأكدت وزارة السياحة، "الإيعاز من الوزير نصار إلى قسم الشرطة السياحية ومصلحة الضابطة السياحية للتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومحافظة بيروت، لقمع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل مؤسسة لا تلتزم الشروط والقوانين".