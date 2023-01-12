أسرار الصحف ليوم الخميس 12 كانون الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير عسكري إن تكليف رئيس الأركان الروسي الجنرال غيراسيموف بقيادة جبهة أوكرانيا يعني أن الحرب في نسختها المقبلة تستدعي دخول وحدات وأسلحة ذات طابع استراتيجي إلى المعركة لمراحل معينة ولا يمكن إخضاعها لغير سلطة رئيس الأركان



خفايا

قال مصدر حقوقي إن الوفد القضائي الأوروبي يثير الخشية من استغلال مبدأ السيادة القضائية اللبنانية للتغطية على الفساد والخشية من استغلال مكافحة الفساد للدخول على ملفات سيادية أخرى داعياً المسؤولين لربط الضوابط السيادية بمنع الدخول على غير الملف المالي وليس على تفاصيله.



نداء الوطن: خفايا

قطع نواب الشمال (طرابلس، المنية، الضنية، عكار) كل أشكال المساعدات الإجتماعية والصحية (أدوية وفواتير مستشفيات) بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة والتي كانوا بدأوا توزيعها قبل نحو شهرين من إجراء الإنتخابات، ما أدى إلى ازدياد معاناة المواطنين على أبواب المستشفيات وارتفاع صرختهم واستهجانهم لتصرّف نواب مناطقهم.

يتردد أنّ كلفة الانتخابات البلدية والاختيارية قد تتراوح بين 10 و15 مليون دولار وسيسعى وزير الداخلية بسام مولوي لتأمينها من الجهات المانحة.

يعمد بعض المرشحين المغمورين لرئاسة الجمهورية، الى الإتصال بوسائل الإعلام، على اختلافها، مطالبين إياها بأن تذكر اسماءهم بين المرشحين، وقد أصبح بعضهم موضعَ تندّر خصوصاً أنهم يُلحّون في اتصالاتهم على إدراج اسمائهم.



اللواء: أسرار

همس

تكاد الاتصالات بين مسؤول كبير ومرجع سابق مُقيم في الخارج، أن تكون شبه معدومة، من دون أن تُعرف الخلفيات من وراء ذلك.



غمز

أدت المعالجات التي وُصفت بـ«العقيمة» في قطاعات حيوية، إلى تعميق النظرة السلبية لقطب سياسي، على وزير محسوب عليه.



لغز

لا يتمكن نواب في العاصمة من إحداث خرق لمصلحة نفوذهم، في الجمعيات والاتحادات في بيروت.