عناوين الصحف ليوم الخميس 12 كانون الثاني 2023

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الأخبار: «الأجانب» يَهجرون سوريا: أوكرانيا أوْلى بـ«الجهاد»!

قرار تحديد موعد الجلسة ينتظر الاجوبة وموقف حزب الله: ميقاتي ينصب «كميناً» حكومياً جديداً



قاضيان فرنسيان وخبير جنائي لمتابعة ملف تفجير المرفأ



كاتب الجمهورية الثانية







البناء: موسكو تنتقل إلى ما بعد الدونباس بتعيين غيراسيموف قائداً للحرب… وأميركا منشغلة بمطاراتها / الحسيني يغادر احتجاجاً على عقم النظام… ويعلق جلسات الانتخابات الفولكلورية / ميقاتي يدعو لجلسة حكومية بمن حضر… والملفات القضائية تحت الأضواء داخلياً وخارجياً /

الديار: الاميركيون والسعوديون: الاولوية لاقصاء حزب الله وعزله وليس للانتخابات الرئاسية

ميقاتي هدد بالاعتكاف فتدخل الخليلان وباسيل ينتظر المواقف قبل الكلمة الاخيرة؟

الأزمات تهدد العام الدرسي... «لا حوافز من دون دمج الطلاب السوريين باللبنانيين»







نداء الوطن: مجلس القضاء: عبّود لن يحضر وضغوط على عويدات لتأمين النصاب

مجلس الوزراء الإثنين: ميقاتي أخذ "الضوء الأخضر... والأصفر"!

اللواء: الحسيني يطوي أسرار الطائف ويرحل.. حداد وتأجيل جلسة الانتخاب

جدول الأعمال يسبق الدعوة لمجلس الوزراء.. وأبوحيدر يتراجع أمام القضاء الألماني

الجمهورية: تحذير أميركي: الإنتخاب أو الخراب



النهار: "يوم العرّاب": إجماع وهدنة وتصعيد مرجأ

l'orient le jour: Conseil des ministres : Mikati pose la première pierre