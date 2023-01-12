الأخبار: عتب قواتي على الرياض

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الأخبار: يؤكد مطّلعون أن العلاقة بين السعودية والقوات اللبنانية ليست في أحسن أحوالها، وأن رئيس القوات سمير جعجع أبدى انزعاجه من تمرير رسائل سعودية «ناعمة» إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. كما عبّر جعجع الذي تواصل مع مسؤولين سعوديين من بينهم نزار العلولا وخالد الحميدان، عن انزعاجه من اللقاء الذي جمع باسيل ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وطُرح فيه اسم بيار الضاهر كمرشح للرئاسة. وتشير معلومات إلى إمكان أن يزور النائبان بيار أبو عاصي وملحم رياشي الرياض قريباً لمناقشة هذا الأمر مع المسؤولين في المملكة.