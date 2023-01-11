الرابطة المارونية تستنكر!

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استنكرت الرابطة المارونية في بيان بشدة "الكلام النابي والخارج عن كل مألوف أخلاقي ووطني الذي صدر عن احد المواطنين في حق بكركي والطائفة المارونية والعسكريين الذين يقومون بواجباتهم، خلال محاولته منع قوى الأمن الداخلي من تنفيذ حكم قضائي لمخالفة بناء في بلدة كفرقاهل - الكورة، وتهديده بالاستعانة بسرايا المقاومة، مطلقا الشتائم بطريقة مغرقة بالاستفزاز والتحدي".

وأكد البيان: "إن الرابطة المارونية إذ تستنكر وتدين هذا التصرف، تطلب من السلطات الامنية التحرك فورا والقاء القبض عليه واحالته أمام القضاء المختص لينال عقابه، ويكون عبرة لمن تسول له اهانة المقامات الروحية، والطائفة المارونية".



وطالبت الرابطة "القيادات اللبنانية تحمّل مسؤوليتها حيال هذا التصرف المشين، خصوصا في هذا الوضع الدقيق الذي يمر به وطننا، والذي يتطلب مواقف مسؤولة تتصدى لهذه التصرفات بحزم، لان عدم معالجتها قضائيا كما يجب، قد يتسبب باحداث تزيد حال عدم الاستقرار التي يمر بها لبنان تفاقما. وهو ما نحن في غنى عنه وسط الازمات الخانقة التي تضرب الوطن".

وختم البيان: "إن الاستهانة بالكرامات وسلوك نهج التحدي مسيء لمشاعر المواطنة ومقتضيات العيش الواحد الذي يجب ألا يعتكر، هو امر مرفوض بشدة وينبغي عدم التساهل معه تحت اي ظرف وعنوان"