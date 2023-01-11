السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال: لا علاقة لنا بإشكال كفرقاهل

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أكدت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، "تعقيبا على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن إشكال وقع بين مواطنين وقوى الأمن الداخلي في كفرقاهل - قضاء الكورة"، أن بغض النظر عن الدوافع، لا علاقة للسرايا بهذا الإشكال جملة وتفصيلا، وهي ترفض زج اسمها فيه، فضلا عن أننا نقدر ونحترم كل المرجعيات الدينية، رافضين رفضا قاطعا زج اسم السرايا اللبنانية التي وجدت لمقاومة ومقارعة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن سيادة وطننا، وكذلك نرفض محاولات استخدامها كمطية لمآرب لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد".