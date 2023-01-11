الخلل الفني ينتقل إلى أنظمة الطيران في كندا.. ماذا حدث؟

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قالت السلطات الكندية، الأربعاء، إن العطل الذي تسبب بشل حركة الطيران في الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية تكرر في كندا.

وأوضحت هيئة المراقبة الجوية الكندية أن نظام (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة شهد انقطاعا لكن ذلك لم يؤثر على حركة الطيران.

وقالت إنه لم تحدث أي تأخيرات في الرحلات المجدولة.

وفي وقت لاحق، قالت الوكالة الحكومية الكندية إنه جرى استعادة السيطرة على النظام، مشيرة إلى أنها تراقب أنظمتها وتحقق في الحادثة.

وكان عطل فني أدى إلى شل حركة الرحلات الجوية من الولايات المتحدة وإليها لعدة ساعات، حيث تأجلت وألغيت آلاف الرحلات.

ولم توضح السلطات الأميركية السبب وراء العطل أصاب نظام (NOTAM)، لكنها استبعدت حتى الآن وجود هجوم سيبراني وراءه.

ومع ذلك، قال مسؤول في القيادة السيبيرانية الاميركية لـ"سكاي نيوز عربية" إنه لو ثبت أن العطل في نظام الطيران "هجوما سيبرانيا"، فإنه سيعد "عملا حربيا".

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "لا نستبق التحقيق، إنما لو كان الفعل قرصنة فإنه يًعد عملا حربيا."