عرابُ الطائف رحل... أما رعاتُه الإقليميون والدوليون، فمطالَبون باستعادة الدور

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عرابُ الطائف رحل.

أما الطائف، بما هو وثيقةٌ للوفاق الوطني، تؤكد إرادةُ اللبنانيين في العيش معاً، فبقاءُ لبنان من بقائِه، بغضِّ النظر عن تفاصيلِ التباينات حول النصوصِ التي تبقى قابلةً للتفسيرِ والتعديل وفق أحكام الدستور، ودائماً بروح الوفاق.

عرابُ الطائف رحل.

أما محاضرُ الطائف، فمصيرُها مجهول، ووجودُها في متناول مجلس النواب ضرورة، لا من اليوم، بل منذ أربعةٍ وثلاثين عاماً، كي تتمَّ العودةُ اليها كلما وقع خلاف، للوقوف على ارادةِ المشترعِ وقصدِه من كلمةٍ او عبارةٍ او نص.

عرابُ الطائف رحل.

أما تطبيقُ الطائف، فمعلَّقٌ منذ اقرارِه: ذلك أن شرَّه القليل طُبِّق بشكلٍ جيد، فتُرجمَ استغناءً عن السيادة وضرباً للتوازن. أما خيرُه الكثير، فطُبِّقَ بشكلٍ سيء، لندفعَ الثمنَ اليوم كلبنانيين، دولةً منهارة، وشعباً يبحث عن ابواب الهجرة.

عرابُ الطائف رحل.