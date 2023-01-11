living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من هيئة قضاء طرابلس في التّيار الوطني الحرّ يقوم بزيارة تعارف وتهنئة بالأعياد لراعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف‎‎

11
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قام وفد من هيئة قضاء طرابلس في التّيار الوطني الحرّ بزيارة تعارف وتهنئة بالأعياد لراعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.
ضم الوفد منسّق القضاء سامر الرز، مسؤولة العمل الوطني فيروز بارودي، مسؤولة الموارد البشرية نسرين عطا نادر، مسؤول الانتشار الخارجي داني واكيم والناشط جورج دعبول.
بعد أن قدّم المنسق والاعضاء المشاركين التّهنئة بالاعياد المجيدة أطلع الوفد المطران سويف على نشاط التّيار على الصّعيد الإنمائي والاجتماعي. أثنى المطران بدوره على النّشاطات الّتي قامت وتقوم بها الهيئة والّتي تساهم في خدمة الإنسان ورسم البسمة على وجوه النّاس رغم الظّروف الصّعبة والاستثنائيّة. 
كما شدّد المطران على المحبّة والعيش المشترك وتقبّل الآخر أيًّا كان بالإضافة إلى المساهمة في جمع ولحمة الشّعب اللّبناني عامّةً والطّرابلسي بخاصةً. وأكّد بأنّ المطرانيّة كانت وستبقى إلى جانب أبناء طرابلس على مختلف انتماءاتهم. 
وفي الختام إلتُقطت صورة تذكاريّة 
وكتب المنسّق سامر الرز كلمة في الكتاب الذّهبيّ للمطرانيّة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout