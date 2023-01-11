وفد من هيئة قضاء طرابلس في التّيار الوطني الحرّ يقوم بزيارة تعارف وتهنئة بالأعياد لراعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف‎‎

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قام وفد من هيئة قضاء طرابلس في التّيار الوطني الحرّ بزيارة تعارف وتهنئة بالأعياد لراعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.

ضم الوفد منسّق القضاء سامر الرز، مسؤولة العمل الوطني فيروز بارودي، مسؤولة الموارد البشرية نسرين عطا نادر، مسؤول الانتشار الخارجي داني واكيم والناشط جورج دعبول.

بعد أن قدّم المنسق والاعضاء المشاركين التّهنئة بالاعياد المجيدة أطلع الوفد المطران سويف على نشاط التّيار على الصّعيد الإنمائي والاجتماعي. أثنى المطران بدوره على النّشاطات الّتي قامت وتقوم بها الهيئة والّتي تساهم في خدمة الإنسان ورسم البسمة على وجوه النّاس رغم الظّروف الصّعبة والاستثنائيّة.

كما شدّد المطران على المحبّة والعيش المشترك وتقبّل الآخر أيًّا كان بالإضافة إلى المساهمة في جمع ولحمة الشّعب اللّبناني عامّةً والطّرابلسي بخاصةً. وأكّد بأنّ المطرانيّة كانت وستبقى إلى جانب أبناء طرابلس على مختلف انتماءاتهم.

وفي الختام إلتُقطت صورة تذكاريّة

وكتب المنسّق سامر الرز كلمة في الكتاب الذّهبيّ للمطرانيّة.