‏‏‏‏‏‏كمين محكم لمخابرات الجيش في الميناء - طرابلس!

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أوقفت دورية من مخابرات الجيش في منطقة الميناء - محيط دوار "بيستاشيو" بطرابلس وبالجرم المشهود شخصين وهما يقومان بالاعتداء بالضرب مواطن ويهددانه بغية سلبه بقوة السلاح وتم توقيفهما مع السلاح الذي بحوزتهما وقطعة حشيش كانت معهما.



وأتت عملية التوقيف بعد كمين محكم حيث تمت مراقبة أحدهما حين دخل إلى أرض مجاورة للأوتوستراد بدراجة نارية وخرج من دونها فتمت متابعته من قبل الدورية التي كانت في المكان وتعقبته داخل الأرض التي كان موجوداً فيها الشخص المعتدى عليه.

وتم توقيف شقيق أحد الموقوفين للاشتباه بعلاقته بعملية التشليح مع دراجة نارية كانت معه.