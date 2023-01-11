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جيمي جبور للـtayyar.org: هؤلاء ليسوا مرشحي التيار إنما أسماء يقبل بها التيار ومن الطبيعي أن تكون الآراء متعدّدة داخلياً

11
JANUARY
2023
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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور للـtayyar.org أنه خلال اجتماع الهيئة السياسية جرى عرض لمجموعة من الأسماء وكانت هناك آراء مختلفة حولها وذلك لاول مرة، والخلاصة أن التيار غادر بشكل نهائي مربّع الورقة البيضاء وهناك نيّة جدية لديه لتبنّي اسم والسير به.
وردّاً على سؤال حول ما يُحكى عن بعض الخلافات الداخلية في هذا الاطار أكد جبور أنه من الطبيعي أن يكون هناك عدة آراء بمقاربة الاستحقاق الرئاسي، لكن الاجتماع كان ايجابياً جدّاً لناحية الخلاصة التي خرج بها.
ولفت جبور الى أننا "ننطلق من مبدأ أنه يجب أن نجد أرضية مشتركة مع أطراف أخرى حول اسم معيّن ونحن لم نقل يوماً إننا ذاهبون لتسمية أي شخصية من دون الأرضية المشتركة حولها مع عدّة أطراف، لأن ذلك سيكون دون جدوى وسيحترق الاسم".
وختم جبور بالقول:"الأسماء التي نبحث في شأنها أصحابها ليسوا مرشحي التيار الوطني الحر إنما هم مرشحون يقبل بهم التيار".

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